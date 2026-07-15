Bila sam u Stolivu sa njegovim roditeljima i sestrama, jer mi je jedna od njih najbolja drugarica. Bili smo u kampu "Lola" sa niškim izviđačima i do trenutka nesreće bilo je to moje najlepše letovanje.

U nedelju smo imali organizovan izlet na Ostrog. U povratku iz manastira krenule su oštre krivine. Pošto i inače imam mučnine na putu, računala sam da se to samo meni čini, da je meni muka kao i uvek. Međutim, videla sam da je vozač baš "sekao" krivine i prelazio iz jedne u drugu traku. Majka moje drugarice je sedela na mestu suvozača i primetila je da vozaču pada glava, pa se trgne, i samo je u jednom trenutku zaspao i više nije mogao da odreaguje. Bilo je oko 13 časova kada smo se zakucali u stenu.

Teške povrede glave i grudnog koša

Ovako za "Novosti" počinje svoju ispovest devojčica (14) iz Niša, drugarica dečaka kome se lekari Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici i dalje bore za život i pokušavaju da stabilizuju njegovo stanje nakon što je 12. jula, u saobraćajnoj nesreći na putu Kotor-Nikšić, kod mesta Lipci, zadobio teške povrede glave i grudnog koša. U ovom udesu, poginula je Jovana Stanković (21) iz Vrtišta kod Niša, a još 15 turista iz Srbije teže je i lakše povređeno.

- U komi je i svi se molimo da bude dobro i da se sa sestrama i roditeljima što pre vrati kući - kaže devojčica iz Niša, dok sa strepnjom čeka svaku novu informaciju o njegovom stanju. - Moja drugarica, njegova starija sestra, zadobila je modrice i ogrebotine, dok njena mlađa sestra ima medicinsku kragnu na vratu, ali je i ona dobro. Ona je ispala iz autobusa, jer se prilikom udarca polomilo staklo, pa je bukvalno preletela. Ima modrice i posekotine, ali je generalno dobro. Njihova majka je sedela na mestu suvozača, polomljena joj je ruka, ušivali su joj nogu i doživela je veliki stres. Otac je zadobio duboku posekotinu na glavi, polomljena su mu tri rebra i ruka mu je povređena.

Izašle kroz šoferšajbnu

Ona kaže da se samog udarca u stenu ne seća, jer su ona i drugarica u tom trenutku gledale nešto na telefonu.

- U momentu udarca, preletela sam preko sedišta i pala sa leve na desnu stranu kombija - priča ona. - Kako smo se okrenuli, nisam osetila nikakvu težinu, ništa, samo bol u kuku i nozi, ali nisam teže povređena. Telo mi je ostalo u autobusu, a glava mi je visila kroz prozor.

Nakon nekoliko minuta, kada se pribrala, uspela je da se izvuče sa prozora i vrati u prevrnuto vozilo.

- Zatekla sam drugaricu kako se drži za neko sedište. Onda sam se i ja popela sa njom i nekako smo izašle kroz šoferšajbnu. A napolju je sve bilo kao u horor filmu. Neko je već pozvao Hitnu, a dosta ljudi je zaustavilo automobile kako bi nam pritekli u pomoć. Tu se zadesila neka žena koja je završila medicinu, pa je pomagala ostalima dok nisu došli lekari - priča devojčica i dodaje:

- Hitna pomoć je najpre prevezla najteže povređene, ja sam otišla trećim kolima.

Vozač zaspao za volanom

Tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru predložio je da se M. Lj. odredi pritvor. Na teret mu se stavlja teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a prema prvim informacijama, uzrok nesreće je premor vozača, koji je, kako se sumnja, zaspao za volanom.

U Specijalnoj bolnici "Vaso Ćuković" u Risnu trenutno je hospitalizovano sedam pacijenata i njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Njih je danas posetio gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović. Inače, većina Nišlija, koji su posle nesreće otpušteni na kućno lečenje, vratila se u utorak u Srbiju, a u Nišu je danas bio dan žalosti povodom smrti mlade Jovane.

Alo/Novosti

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