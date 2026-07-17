Širenju bolesti pomažu "letni uslovi", odnosno boravak na moru i česta razmena peškira i drugih stvari na plaži što olakšava prenos infekcije s deteta na dete.

Zaraza se najčešće javlja kod dece, uglavnom na licu oko nosa i usta, iako se može proširiti i na druge delove tela.

Infekcija uglavnom krene kao mala rana ili mehurić koja puca i ostavlja žućkastu krastu. Infekcija se lako širi, posebno ako dete češe kraste ili ako više osoba koristi iste peškire ili posteljinu.

Impetigo se prenosi direktnim kontaktom s promenama na koži, ali i indrektno preko predmeta koje dete koristi,