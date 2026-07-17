U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7 časova dogodila na auto-putu kod Sremske Mitrovice, u smeru iz Beograda prema Šidu, povređeno je šest osoba, od kojih je troje zadobilo teške telesne povrede.

U udesu su učestvovala dva putnička automobila, a jedno vozilo je sletelo sa kolovoza, probilo zaštitnu ogradu i zakucalo se u drvo, gde se zaustavilo.

Među povređenima su S. M. (28), I. Ž. (22), A. T. (26), M. M. (65), Lj. M. (70) i M. M. (72).

Prema informacijama iz Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica, troje povređenih zadobilo je teške telesne povrede.

Najteže je povređen Lj. M. (70), koji ima prelom rebara, kontuziju pluća i minimalno moždano krvarenje. On je smešten u Jedinicu intenzivne nege, gde lekari prate njegovo stanje.

Teške povrede zadobila je i M. M. (65), kod koje je ustanovljena ruptura slezine i prelom leve butne kosti. Ona je hitno operisana i nalazi se na lečenju u Jedinici intenzivne nege.

Na odeljenju Opšte hirurgije zadržana je i A. T. (26) zbog povrede kičmenog pršljena.

Muškarac S. M. (28) zadobio je lakše povrede, ali je nakon pregleda odbio hospitalizaciju.

Žene I. Ž. (22) i M. M. (72) prošle su sa lakšim povredama i nakon ukazane medicinske pomoći puštene su na kućno lečenje.

Sumnja se da je do nesreće došlo kada je jedno vozilo, najverovatnije usled neprilagođene brzine, sustiglo automobil koji se kretao ispred njega i udarilo ga. Od siline udara, automobil je izleteo sa kolovoza, probio zaštitnu ogradu i zakucao se u drvo pored auto-puta.

Pripadnici saobraćajne policije obavili su uviđaj, a istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nesreće.

Alo/Kurir

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