Prijateljstva između pasa i mačaka često iznenade vlasnike, ali snimak koji je postao viralan na TikToku pokazao je koliko snažna može biti veza između dve potpuno različite životinje.

Tokom snažne oluje, dok su grmljavina i munje uznemirile jednog psa, tigrasta mačka po imenu Lunabag nije ga ostavila samog. Umesto toga, prišla mu je i sve vreme ostala uz njega, pokušavajući da ga umiri.

Vlasnici su zabeležili dirljiv trenutak u kojem se pas vidno plaši nevremena, dok mu mačka prilazi, nežno se privija uz njega i pokazuje ponašanje koje je mnoge podsetilo na pružanje utehe.

Posebno je oduševio trenutak kada se Lunabag prevrnula na leđa i pokazala stomak, što mačke obično rade samo kada se osećaju potpuno bezbedno i imaju veliko poverenje. Na taj način, mnogi smatraju, pokušala je da svom četvoronožnom prijatelju pokaže da nema razloga za strah.

Zanimljivo je da, prema rečima vlasnika, Lunabag nije naročito druželjubiva prema drugim mačkama, ali obožava pse. Uplašeni pas pripada sestri njenog vlasnika, a njihovo prijateljstvo već duže vreme oduševljava sve koji ih poznaju.

Video je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i hiljade komentara na TikToku, gde su korisnici izrazili oduševljenje prizorom.

„On se mnogo manje trese kada se ona nasloni svom težinom na njega“, napisao je jedan korisnik, dok su mnogi priznali da ih je ovaj prizor iskreno dirnuo.

Brojni komentatori istakli su da ovakvi snimci pokazuju koliko životinje mogu da budu empatične i koliko snažne veze mogu da razviju, bez obzira na razlike među vrstama.

Dirljiva reakcija mačke Lunabag još jednom je podsetila da su ljubav, poverenje i osećaj sigurnosti univerzalni – čak i među četvoronožnim prijateljima.