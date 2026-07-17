Goran M. (51) iz Beograda šrafcigerom je, posle kraće svađe, ubio svog oca Vukadina M. (85) u porodičnoj kući u Ulici Omladinsko šetalište 5, na Petlovom brdu.

Prema tadašnjim navodima izvora bliskog istrazi, Goran je , nakon svađe, uzeo šrafciger i desetak puta ga zario ocu u grudi. Zatim je Vukadinovo telo vukao po stanu i pokušao da ga stavi u krevet. U tome ga je prekinula policija, koja je došla na poziv komšija zbog buke koju su Goran i Vukadin napravili tokom svađe.

Dok je Goran, vezan lisicama, nepovezano pričao sam sa sobom u policijskom automobilu, komšije su ispričale da je nedavno došao iz Francuske, gde je godinu dana radio kao slikar.

„Nikada nije bio agresivan. Samo je uvek tražio cigarete i alkohol. Često smo ga viđali kako priča sam sa sobom, ali nikada nikog nije napao“, rekle su komšije.

Prema nezvaničnim informacijama, Goran M. se nedavno sam prijavio u bolnicu „Laza Lazarević“. Tamo je bio izvesno vreme, a zatim je prebačen u Padinsku Skelu, odakle je pušten dan pre ubistva.

Kako se tada navodilo, pušten je jer je bio francuski osiguranik, a to osiguranje nije pokrivalo troškove lečenja u Srbiji. Kada je stigao račun od 100.000 dinara za njegovo lečenje, a njegov otac nije imao da ga plati, Goran je otpušten iz bolnice, rekao je sagovornik „Alo!“.

Do zločina došlo je 2014. godine.

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