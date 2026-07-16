Policija u Ulcinju uhapsila je državljanina Srbije S. B. (24) iz Beograda, nakon što je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom više vrsta narkotika, dok je kod njega pronađena i marihuana.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, pripadnici Odeljenja bezbednosti Ulcinj zaustavili su automobil ulcinjskih registarskih oznaka kojim je upravljao S. B. tokom redovne kontrole na Bulevaru Teuta.

Prilikom kontrole vozač je podvrgnut testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci, a rezultat je pokazao da je upravljao vozilom pod dejstvom više vrsta narkotika – kanabisa, kokaina i metamfetamina.

Daljom kontrolom policijski službenici su kod njega pronašli dva manja pakovanja marihuane.

– S. B. je lišen slobode zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, nakon čega je sproveden sudiji za prekršaje Odeljenja u Ulcinju – saopštila je policija.

Nakon sprovedenog postupka, sudija za prekršaje u Ulcinju izrekao je S. B. kaznu zatvora u trajanju od tri meseca.

Policija Crne Gore nastavlja pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, posebno u cilju sprečavanja vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, piše podgorički Dan.