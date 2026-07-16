Želja za što više lajkova na društvenim mrežama koštala je života 17-godišnjeg Andreja Retroveskog iz Rusije, koji je poginuo nakon pada sa krova devetospratnice u gradu Vologdi. Tragedija se dogodila u oktobru prošle godine.

Tinejdžer je bio poznat po tome što je pravio fotografije na ekstremno opasnim mestima. Često se penjao na visoke zgrade, dizalice i metalne konstrukcije, pozirajući na samim ivicama ili viseći iznad ponora kako bi objavio što atraktivnije fotografije na Instagramu.

Kobnog dana na krov zgrade popeo se sa prijateljem. Plan je bio da napravi fotografiju koja će izgledati kao da pada sa vrha zgrade. Bio je vezan sigurnosnim užetom, ali je ono u jednom trenutku puklo, nakon čega je tinejdžer pao sa velike visine.

Iako su grmovi donekle ublažili pad, zadobio je teške povrede. Hitno je prevezen u bolnicu, ali je, prema navodima ruskih medija, preminuo oko dva sata kasnije.

Njegova smrt ponovo je otvorila pitanje opasnog trenda pravljenja ekstremnih selfija. Samo tokom jedne godine u Rusiji je najmanje deset ljudi izgubilo život, dok je više od 100 povređeno pokušavajući da napravi što upečatljiviju fotografiju. Među žrtvama su devojka koja se slučajno upucala pozirajući sa pištoljem, tinejdžer koji je stradao od strujnog udara na krovu voza, kao i učenik koji je pao sa protivpožarnih stepenica dok je pravio selfi.

Zbog sve većeg broja ovakvih tragedija ruske vlasti pokrenule su kampanju „Bezbedan selfi“, uz upozorenje da nijedan broj lajkova na društvenim mrežama nije vredan ljudskog života. Posebnu zabrinutost izaziva i pojava takozvanih „rufera“, mladih koji se ilegalno penju na vrhove visokih zgrada kako bi napravili što spektakularnije fotografije.

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