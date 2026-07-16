Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu podiglo je optužnicu protiv N. P. (33) iz Beograda zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je 27. aprila ove godine poginula mlada humanitarka Nevena Zdravković (20) iz Aleksinca, dok su još tri osobe povređene.

Nesreća se dogodila oko 13.30 časova u Ulici Prote Stevana Dimitrijevića u Aleksincu. N. P. se optužnicom tereti za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Prema navodima optužnice, on je upravljao automobilom "ford fokus" i, kako se sumnja, započeo skretanje iz desne u levu saobraćajnu traku, a da se prethodno nije uverio da tu radnju može bezbedno da izvrši.

Tužilaštvo navodi da je takvim manevrom stvorio iznenadnu prepreku na putanji kretanja vozila "folksvagen golf", koje se kretalo levom saobraćajnom trakom u istom smeru.

Došlo je do kontakta prednjeg desnog dela "golfa" sa levim bočnim delom "forda", u predelu zadnjih levih vrata.

Nevena bila na zadnjem sedištu

U trenutku sudara Nevena Zdravković nalazila se na zadnjem sedištu "golfa". Zadobila je teške povrede glave opasne po život, koje su, uprkos naporima lekara, dovele do smrtnog ishoda.

Vozač "golfa", njegova saputnica, kao i putnica iz "forda", zadobili su lake telesne povrede.

Optuženi negira krivicu

N. P. je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela. On je naveo da je pokušao da zaobiđe vozilo koje se nalazilo parkirano u desnoj saobraćajnoj traci i da je preduzeo sve mere kako bi bezbedno izvršio taj manevar.

Međutim, prema stavu tužilaštva, njegova odbrana nije potvrđena dokazima prikupljenim tokom istrage.

Svedoci i putnici iz "golfa", kao i očevici nezgode, naveli su da je do sudara došlo nakon što je vozač "forda" iznenada prešao iz desne u levu traku.

Veštačenje pokazalo uzrok nesreće

U optužnici se navodi da je Institut Saobraćajnog fakulteta u Nišu, na osnovu uviđajne dokumentacije i snimka nadzorne kamere, izvršio vremensko-prostornu analizu nezgode.

Prema nalazu veštaka, N. P. je svojim vozilom presekao putanju kretanja "golfa" i stvorio opasnu situaciju koja je bila u uzročnoj vezi sa nastankom saobraćajne nezgode.

Veštačenjem je, kako se navodi, utvrđeno i da vozač "golfa", čak i da se kretao dozvoljenom brzinom od 50 kilometara na čas, nije mogao da očekuje da će mu vozilo iznenada preseći putanju.

Aleksinac i dalje pamti Nevenu

Nevena Zdravković bila je poznata kao mlada devojka velikog srca i humanitarnog rada. Učestvovala je u radu humanitarnog udruženja "Suncokreti" u Aleksincu i pomagala ugroženim porodicama.

Posle njene smrti, prijatelji i sugrađani opraštali su se od nje emotivnim porukama na društvenim mrežama, ističući njenu dobrotu, energiju i spremnost da pomogne drugima.

N. P. je nakon nesreće bio u pritvoru od 27. aprila do 10. juna 2025. godine, kada je pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Blic