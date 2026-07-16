Mladić S. S. iz Vladičinog Hana, koji je od 24. juna bio u bekstvu zbog sumnje da je učestvovao u brutalnoj tuči u centru grada i napao policajce, uhapšen je i određen mu je pritvor.

Informaciju je potvrdilo Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu, navodeći da je S. S. uhapšen 13. jula na graničnom prelazu Preševo, prilikom pokušaja ulaska u Srbiju.

Nakon hapšenja je saslušan, a sud mu je, po predlogu tužilaštva, odredio pritvor do 30 dana.

Brutalna tuča potresla Vladičin Han

Podsetimo, incident se dogodio 24. juna u večernjim satima u centru Vladičinog Hana.

U sukobu su, prema dosadašnjim informacijama, učestvovali S. S. i njegov otac D. H. S. sa jedne strane, dok su se sa druge strane nalazili N. R. i O. R., takođe otac i sin.

Tokom intervencije policije, S. S. je, kako se sumnja, fizički napao dvojicu policijskih službenika i naneo im lake telesne povrede, nakon čega je pobegao.

Ostalim učesnicima tuče u međuvremenu je ukinut pritvor, dok istraga i dalje traje.

Građani uznemireni scenama nasilja

Ovaj događaj izazvao je veliko uznemirenje među stanovnicima Vladičinog Hana, posebno zbog brutalnosti sukoba.

Prema izjavama očevidaca, u tuči su korišćene palice, metalne šipke i drugi predmeti koji su se učesnicima našli pri ruci.

Pojedini građani naveli su da je situacija bila toliko haotična da je i ekipa Hitne pomoći u jednom trenutku morala da se udalji sa mesta događaja.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti i uloge svih učesnika.

Alo/ Blic