Američka centralna komanda (Centcom) saopštila je da je onesposobila taj trgovački brod ispaljivanjem precizno navođene rakete na njegov dimnjak, nakon što je brod „ignorisao višestruka upozorenja”.

Brod „Belma”, koji plovi pod zastavom Kurasaa, pokušavao je da doplovi do tog ostrva, inače glavnog iranskog terminala za izvoz nafte, dodala je agencija.

Američki napadi su se u četvrtak ujutru proširili i na sever Irana, dok je Iran uzvratio napadima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu.

Donald Tramp je u sredu upozorio da će gađati iranske elektrane ukoliko se Islamska Republika ne vrati mirovnim pregovorima do naredne nedelje.

Na pitanje da li je Iranu postavljen rok pre početka napada, američki predsednik je rekao: „Ne volim da postavljam rokove, ali oni to uglavnom znaju, znaju o čemu je reč... bolje bi im bilo da se ponašaju kako treba.”