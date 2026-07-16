Zemljotres jačine 2,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je jutros Albaniju, prenosi Republički Seizmološki zavod Srbije

Prema dostupnim seizmološkim podacima, potres je registrovan 16. jula 2026. godine u 06.01 čas po vremenu u Srbiji (04.01 UTC), na koordinatama 41,06 stepeni severne geografske širine i 20,05 stepeni istočne geografske dužine, na dubini od 6 kilometara.

Zemljotres ove jačine spada u kategoriju slabih potresa i uglavnom ne izaziva materijalnu štetu, iako ga stanovnici u neposrednoj blizini epicentra mogu osetiti kao kratkotrajno podrhtavanje tla.

Za sada nema informacija o eventualnoj šteti ili povređenima.

Novi Zeland pogodio zemljotres 5, Rihtera

Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Novi Zeland, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na jugu zemlje, na dubini od 60 kilometara.

Prema izjavama očevidaca, objavljenim sa sajtu EMSC, potres je trajao oko 10-15 sekundi, osetio se intenzivno i kuće su se tresle.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.