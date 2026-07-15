CRTA je objavila da je "sprovela istraživanje" po kojem tvrde da je "za studentsku listu 44,9 odsto, a za SNS 35,7".

Na to su odmah reagovali sami blokaderi, koji su poručili da će "istraživači" iz CRTE morati u zatvor zatp što lažu i objavljuju lažna istraživanja.

"Zapamtite ovo istraživanje, sačekaćemo izbore, ako bude ovako super, ako ne bude ovako neko će morati u zatvor kao onomad kada su u Austriji uhapsili istraživače javnog mnjenja koji su objavljivali lažna istraživanaj," naveo je.