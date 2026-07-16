Petnaestogodišnji dečak brutalno je pretučen u sredu uveče u Novom Sadu, a prema nezvaničnim informacijama, povrede je zadobio nakon što je pao dok je bežao od grupe napadača naoružanih palicama.

Napad se dogodio oko 23 časa u parku kod Medicinske škole, u Ulici vojvode Knićanina.

Kako se nezvanično saznaje, dečak se nalazio u društvu vršnjaka kada je naišla grupa za sada nepoznatih osoba sa drvenim palicama. Tinejdžeri su, prema tim navodima, pokušali da pobegnu, ali se jedan od njih spotakao i pao.

Tada su napadači, kako se sumnja, prišli petnaestogodišnjaku i počeli da ga udaraju.

Stanari ovog dela Novog Sada navode da su ubrzo stigli policija i ekipa Hitne pomoći, koja je povređenom dečaku ukazala medicinsku pomoć.

Portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad dr Zoran Krulj potvrdio je da je ekipa intervenisala po prvom prioritetu.

– Nepoznato muško lice, 2011. godište, zadobilo je višestruke kontuzione povrede i sekotine po telu, dominantno u predelu glave. Nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezen je na Dečju hirurgiju – rekao je dr Krulj.

Prema nezvaničnim informacijama, dečak je zadobio povrede glave i hematome, koji su najverovatnije nastali udarcima palicom ili sličnim predmetom.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja, identifikaciji napadača i rasvetljavanju motiva napada.

Istraga je u toku.

Informer