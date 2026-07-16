Telo četrdesetogodišnjeg D. B. pronađeno je u večernjim satima 14. jula u Spomen-groblju u Sremskoj Mitrovici, jednom od najvećih memorijalnih kompleksa u Srbiji.

Prema saznanjima, prolaznici su primetili beživotno telo muškarca i odmah obavestili Policijsku upravu Sremska Mitrovica. Na lice mesta izašla je uviđajna ekipa koja je obavila pregled.

Policija je utvrdila da na telu nema povreda koje bi ukazivale na nasilnu smrt. Prema prvim nalazima, sumnja se da je smrt nastupila prirodnim putem, dok će tačan uzrok biti poznat nakon obdukcije i daljih analiza.

Međutim, slučaj je privukao pažnju zbog neobične prijave koja je prethodila pronalasku tela.

Kako se saznaje iz Hitne pomoći u Sremskoj Mitrovici, u noći između 13. i 14. jula, oko dva sata posle ponoći, dežurna služba primila je poziv muškarca koji je rekao da se u Spomen-groblju nalazi njegov prijatelj i da sumnja da je preminuo.

Ekipa Hitne pomoći odmah je upućena na teren, ali po dolasku nije pronašla ni osobu koja je pozvala pomoć, niti muškarca za kojeg je prijavljeno da nepomično leži.

Medicinska ekipa je obišla deo kompleksa, ali tada nije pronašla nikoga.

Sledeće večeri, prolaznici su kod ulaza u Spomen-groblje, u blizini memorijalnog obeležja "Vaza", pronašli telo muškarca i obavestili policiju.

Za sada nije poznato da li je reč o istoj osobi za koju je Hitna pomoć dobila prijavu prethodne noći, kao ni šta se događalo u periodu između poziva i pronalaska tela.

Nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.

Kurir.rs