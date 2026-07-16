U središtu rasprave našao se komandant ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi, poznat pod nadimkom Mađar. Rogozin tvrdi da bi ljudi poput njega morali da budu među glavnim metama ruske vojske, ali da ukrajinsko komandno osoblje svoje štabove namerno smešta među civile, računajući da Moskva neće rizikovati rušenje čitavih stambenih objekata.

Rogozin: Nije dovoljno vikati da cilj treba uništiti

Rogozin je odgovorio delu ruske javnosti koji zahteva brže i odlučnije udare na ukrajinski vojni vrh. On je upozorio da odluka izgleda potpuno drugačije kada postoji mogućnost da obaveštajni podatak nije tačan i da bi zbog jednog čoveka mogao da bude sravnjen čitav stambeni blok.

- Kada lično budete morali da donesete odluku da srušite višespratnu stambenu zgradu sa starcima, ženama i decom samo da biste zgnječili ovaj ološ pod ruševinama (nije činjenica da su obaveštajni podaci o njegovom prisustvu tamo bili pouzdani), onda ću videti kako ćete se lično ponašati u realnoj borbenoj situaciji - poručio je Rogozin.

Njegov stav je da vojni cilj može biti važan, ali da napad ne sme da se zasniva na nepouzdanim informacijama niti da automatski vodi u masovno stradanje ljudi koji se nalaze u istoj zgradi.

Kedmi: Njihov opstanak Rusiju košta života

Kedmi smatra da takav pristup prebacuje najveći rizik na ruske vojnike i stanovništvo. Prema njegovom mišljenju, civilne žrtve treba smanjiti koliko god je moguće, ali zaštita ukrajinskih komandanata po svaku cenu produžava njihove operacije i povećava broj poginulih na ruskoj strani.

- Imam svoje mišljenje o ovom pitanju. S jedne strane, moramo minimalizovati civilne žrtve. To je jedan pristup. Ali drugi pristup je da činjenica da ova čudovišta nastavljaju da žive košta Rusiju života i njenih vojnika i njenog stanovništva. Dovoditi sopstveno stanovništvo u opasnost da bi se spasilo tuđe? Ne mislim da je to razumno. S druge strane, Rusija ne snosi nikakvu odgovornost za živote civila u Ukrajini - izjavio je Kedmi.

Time je praktično poručio da bi ruska vojska morala da prihvati mogućnost civilnih žrtava ukoliko proceni da se u objektu nalazi komandant čije dalje delovanje predstavlja ozbiljnu pretnju ruskim snagama.

Spor oko ljudskih štitova

Rasprava se oslanja na tvrdnje ruske strane da Oružane snage Ukrajine (OSU) od početka sukoba smeštaju štabove, vojnu opremu i ljudstvo u stambene četvrti, škole, bolnice i druge civilne objekte kako bi otežale ruske udare.

Prema tom viđenju, ukrajinska komanda civile koristi kao zaštitu, računajući da će eventualni napad izazvati veliki broj žrtava i politički udar na Moskvu. Kijev takve tvrdnje odbacuje i optužuje Rusiju da njima pokušava da opravda napade na civilnu infrastrukturu.

Sukob Kedmija i Rogozina zato nije samo rasprava o jednoj meti. Reč je o pitanju gde se završava vojna nužnost, a počinje odgovornost za živote ljudi koji se nalaze oko komandnog mesta.