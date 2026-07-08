Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije i general-pukovnik Momčilo Perišić pušten je na slobodu nakon što je odslužio više od dve trećine četvorogodišnje zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđen zbog špijunaže, potvrdio je njegov advokat Novak Lukić.

Pravosnažno osuđen 2022. godine

Apelacioni sud u Beogradu je 2022. godine pravosnažno osudio Perišića na četiri godine zatvora zbog odavanja državne tajne.

Tom odlukom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu, kojom je bio osuđen na tri godine zatvora za krivično delo špijunaže.

Hapšenje 2002. godine

Perišić je uhapšen 14. marta 2002. godine u jednom restoranu na periferiji Beograda pod sumnjom da je odavao poverljive informacije američkom obaveštajcu Džonu Nejboru.

Prema tadašnjim navodima, Nejbor se nakon hapšenja pozvao na diplomatski imunitet.

Advokat Novak Lukić potvrdio je da je Perišić sada pušten na slobodu nakon što je izdržao zakonom propisani deo kazne.