Inspektori Policijske stanice Zvezdara uhapsili su Nenada S. (26) iz Beograda zbog sumnje da je u više navrata na Mokroluškom groblju otvarao grobove i krao nakit i zlatne zube pokojnika.

On se tereti za krivično delo povreda groba, za koje je Krivičnim zakonikom predviđena kazna zatvora do tri godine.

Kako se nezvanično saznaje, Nenad S. je ranije radio na Mokroluškom groblju, zbog čega je dobro poznavao raspored grobnica i mesta na kojima su sahranjeni pojedini građani. Navodno je nedavno dobio otkaz nakon što je prvi put uhvaćen u krađi na istom groblju.

Međutim, prema sumnjama istražitelja, ni to ga nije sprečilo da nastavi sa upadima u grobnice.

Porodice koje su dolazile da obiđu svoje najmilije primetile su pomerene nadgrobne ploče i oštećenja na pojedinim grobnicama. Upravi groblja prijavljeno je ukupno 16 slučajeva, nakon čega je obaveštena policija.

Inspektori Policijske stanice Zvezdara potom su sproveli operativnu akciju i postavili zasedu.

Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni se nekoliko dana kasnije u večernjim satima pojavio na groblju. Sa sobom je, kako se sumnja, imao pajser kojim je pomerio jednu nadgrobnu ploču, a kada je ušao u grobnicu, policajci su reagovali i uhapsili ga.

Nenad S. je 14. jula priveden u policiju, nakon čega je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Tokom postupka, osumnjičenom su predočeni dokazi, među kojima su, prema nezvaničnim informacijama, bili DNK tragovi, kao i tri potvrde o prodaji zlata, odnosno nakita i zlatnih zuba.

Nakon toga, u prisustvu izabranog advokata, Nenad S. je, kako se navodi, priznao izvršenje 16 krivičnih dela povrede groba. Protiv njega je potom podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Ranije opljačkano više od 35 grobnica

Podsetimo, početkom jula policija je na Mokroluškom groblju uhapsila još nekoliko osoba zbog sumnje da su opljačkale i oštetile više od 35 grobnica.

Tada su porodice pokojnika govorile da su iz grobnica nestajali zlatni predmeti velike vrednosti, među kojima su bili nakit, satovi i druge dragocenosti.

Jedan od potomaka opljačkane porodice tada je ispričao da su članovi porodice bili zatečeni prizorom koji su videli kada su otvorili grobnicu.

– Zatekli smo užasan prizor. Iz sanduka su nestali predmeti koji su imali veliku emotivnu i materijalnu vrednost – rekao je on.

Istraga o svim okolnostima slučaja se nastavlja, a policija proverava da li postoji veza između osumnjičenih i drugih sličnih slučajeva skrnavljenja grobnica.

Informer