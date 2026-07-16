Pripadnici Odseka kriminalističke policije Policijske stanice Obrenovac pronašli su luksuzni automobil BMW X1 za kojim je bila raspisana potraga, tokom akcije sprovedene na području Stublina i Velikog Polja.

Policija je u sredu, 15. jula, postupajući po naredbama nadležnog suda, izvršila pretrese na više lokacija u okviru istrage koja se vodi protiv M. M. (42).

Tokom pretresa garaže porodične kuće u Velikom Polju pronađen je crni BMW X1 sa stranim registarskim oznakama. Proverama kroz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđeno je da je za ovim vozilom Policijska stanica Velika Plana raspisala potragu 25. juna ove godine.

Prema dosadašnjim informacijama, sa vozila su prethodno uklonjene originalne registarske tablice vlasnice M. R, nakon čega su postavljene druge registarske oznake, za koje se sumnja da su korišćene radi prikrivanja porekla automobila.

Vozilo je oduzeto i biće predmet daljih provera i veštačenja u okviru krivičnog postupka.

Kako se nezvanično saznajemo, nakon pronalaska automobila obrenovački inspektori obavestili su kolege u Velikoj Plani, s obzirom na to da se sumnja da je krađa vozila u njihovoj nadležnosti.

Prema informacijama do kojih smo došli iz izvora bliskih istrazi, nakon toga je došlo do neslaganja oko daljeg postupanja. Navodno je obrenovačkim policajcima sugerisano da se osumnjičenom ne predlaže određivanje pritvora, kao i da se predmet dalje ne komplikuje.

Naš izvor navodi da su inspektori nakon toga kontaktirali višu instancu u Velikoj Plani, odakle im je, prema tim nezvaničnim informacijama, rečeno da će slučaj biti prosleđen Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu.

Tužilaštvo u Obrenovcu je, prema saznanjima, naložilo da se predmet vodi u redovnom postupku za krivično delo prikrivanje.

Zvanične potvrde nadležnih organa o navodima u vezi sa postupanjem nakon pronalaska vozila za sada nema.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo poreklo automobila, kao i da li je osumnjičeni M. M. povezan sa eventualnim drugim krivičnim delima u vezi sa krađom, prikrivanjem ili prometom motornih vozila.