Siniša V. (22) iz mesta Seča Reka kod Kosjerića poginuo je u saobraćajnoj nesreći na putu Valjevo–Požega, kod sela Brajkovići u opštini Kosjerić.

On je bio saputnik na motociklu marke „kavasaki“, švajcarskih registarskih tablica, kojim je upravljao M. T. (17) iz mesta Ruda Bukva. Motocikl je na otvorenom putu udario u traktor kojim je upravljao Goran T. (29) iz Kosjerića.

Siniša V. je preminuo po prijemu u bolnicu. Teške telesne povrede zadobio je vozač motocikla, ali je, kako se tada saznalo, bio van životne opasnosti i nalazio se u bolnici u Užicu.

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je motocikl udario u traktor koji je Goran T. uparkiravao u prostor gradilišta. Siniša i vozač motocikla kretali su se prema Valjevu, a Goran T. prema Kosjeriću.

„Kruže razne priče, između ostalog i da je motociklista vozio brzo i da se brzinomer nakon nesreće zaustavio na brzini od 180 kilometara na sat. Priča se da su direktno uleteli u kašiku traktora, a nesreća se dogodila u blizini kuće M. T., koji sa porodicom živi u Švajcarskoj. Takođe se priča da bi tragedija možda mogla da bude izbegnuta da je motociklista pokušao da zaobiđe traktor, ali je on, umesto toga, počeo da koči i udario direktno u građevinsku mašinu“, ispričali su tada poznanici i prijatelji stradalih.

Prijatelji stradalog Siniše govorili su da je bio dobar i veseo mladić.

„Plenio je lepotom, kao Džejms Din. Bio je visok, zgodan, šarmantan. Završio je srednju elektrotehničku školu u Kosjeriću, a zatim upisao Visoku tehničku školu strukovnih studija u Novom Sadu. Studirao je, ali i radio. Vozio je kamione za Crnu Goru i pomagao ocu. Šest godina je dolazio na okupljanje učenika srednje elektrotehničke škole u Kosjeriću, a samo na dve nije došao zbog obaveza“, rekao je tada prijatelj stradalog.

Do tragedije došlo je pre 12 godina.

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