Bivši takmičar X Factora, Deni Teli, pušten je iz zatvora ranije, samo šest godina pošto je osuđen za zlostavljanje sedam dečaka.

Sada 44-godišnji muškarac stigao je do polufinala ITV talent šoua 2018. godine nakon što je 2001. učestvovao u Pop Idolu, ali je u januaru 2020. osuđen na devet godina zatvora.

Sud je čuo da je koristio svoju slavu i notoritet da bi zlostavljao dečake koji su imali između 14 i 16 godina.

Roditelji njegove najmlađe žrtve uporedili su Telija sa pedofilom Džimijem Savileom.

Uplaćivao novac za eksplicitne fotografije

Kako se navodilo ranije, Teli je mamio dečake preko jedne poznate aplikacije za dopisivanje, plaćajući im hiljade funti u zamenu za nepristojne fotografije i video zapise.

Ponudio je 14-godišnjem dečaku 1.000 funti za fotografiju svog penisa, dok je drugom dečaku istog uzrasta plaćeno 200 funti za nepristojne fotke.

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