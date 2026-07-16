Nakon teške saobraćajne nesreće u Crnoj Gori, u kojoj je povređeno 16 putnika iz kombija, uglavnom državljana Srbije iz Niša i okoline, sutra počinje akcija državnog avio-transporta povređenih pacijenata.

U nesreći je život izgubila Jovana Stanković (21) iz sela Vrtište kod Niša, dok se više osoba i dalje nalazi na lečenju.

Lekarski tim Univerzitetskog kliničkog centra Niš, predvođen doktorom Mlađanom Golubovićem, odlazi u Crnu Goru kako bi učestvovao u zbrinjavanju i transportu povređenih.

Ipak, najteže povređeni dečak još nije spreman za prevoz u Srbiju.

– Prema poslednjim informacijama, dečak je i dalje u teškom stanju i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Prema proceni kolega iz Crne Gore, kojima imamo veliko poverenje, on još uvek nije transportabilan za Srbiju. Njegovo stanje pratimo iz minuta u minut – rekao je dr Mlađan Golubović.

Sedam pacijenata stiže u Niš avionom Vlade Srbije

Dok lekari u Crnoj Gori nastavljaju borbu za stabilizaciju najteže povređenog dečaka, za ostale pacijente priprema se povratak u Srbiju.

Prema rečima dr Golubovića, ukupno sedam pacijenata biće transportovano avionom za Niš. Četvoro njih biće prevezeno u ležećem položaju, dok će troje stabilnijih pacijenata putovati sedeći.

Transport će biti organizovan avionom Vlade Srbije, a prethodno je najavljeno da će se u akciju uključiti i specijalizovani medicinski timovi.

U Crnu Goru odlaze anesteziolozi, dečji anesteziolozi, neurohirurzi, ortopedi, pedijatri i profesori Medicinskog fakulteta u Nišu.

Na niškom aerodromu "Konstantin Veliki" biće spremne dodatne ekipe Hitne pomoći i medicinskog osoblja, kao i posebna oprema za bezbedan prijem pacijenata nakon avio-transporta.

Kombi udario u stenu i prevrnuo se

Podsetimo, nesreća se dogodila u nedelju oko 13.10 časova, kada je kombi koji se kretao iz pravca Nikšića ka Kotoru udario u kamenu kosinu pored puta, nakon čega se prevrnuo.

U vozilu je bilo 17 putnika. Jedna osoba ženskog pola kasnije je podlegla povredama, a reč je o Jovani Stanković (21) iz Niša.

Kombijem je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora.

Uviđaj je obavljen po nalogu državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, a policija i tužilaštvo nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti nesreće.

Prema prvim informacijama Uprave policije Crne Gore, među mogućim uzrocima nesreće ispituje se premor i pospanost vozača.

Blic