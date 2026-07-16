Petnaestogodišnjak zbrinut na Dečjoj hirurgiji nakon napada u Ulici vojvode Knićanina, policija utvrđuje sve okolnosti incidenta.

Dečak (15) brutalno je pretučen sinoć oko 23 časa u parku kod Medicinske škole u Novom Sadu, u Ulici vojvode Knićanina.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, tinejdžer je zadobio više udaraca, a sumnja se da je povređen i predmetom sličnim palici. Navodno ima povrede glave i hematome, ali stepen povreda za sada nije zvanično potvrđen.

Portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad dr Zoran Krulj potvrdio je da je njihova ekipa intervenisala po prvom prioritetu nakon 23 časa.

– Nepoznato muško lice, 2011. godište, zadobilo je višestruke kontuzione povrede i sekotine po telu, dominantno u predelu glave. Nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezen je na Dečju hirurgiju – rekao je dr Krulj.

Prema nezvaničnim saznanjima, povrede su nastale tokom tuče, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja, kao i identifikovanju osoba koje su učestvovale u incidentu.

Istraga je u toku.