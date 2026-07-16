Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, navodi RHMZ.

Za danas su upaljeni žuti i narandžasti meteoalarm na teritoriji cele Srbije.

U Beogradu će sutra najniža temperatura biti oko 22 stepena Celzijusa, dok će najviša dostići 35. Duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca, a vreme će biti pretežno sunčano i toplo.

Kako je navedeno, sutra će na zapadu i jugozapadu najniža temperatura biti od 17 do 22 stepena Celzijusa, a najviša od 33 do 36 stepena Celzijusa.

Ujutro se na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično očekuje pojava magle ili niska oblačnost. U toku dana biće pretežno sunčano i toplo, dok je posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša.

Vetar će biti slab i umeren, promenljivog pravca. U toku noći u Vojvodini i Mačvi očekuje se prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar.

Vreme narednih dana

Do kraja druge i u trećoj dekadi jula biće promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i prolaznih pljuskova sa grmljavinom.

Za dane vikenda maksimalna temperatura biće od 30 do 36 stepena Celzijusa. Od utorka naredne nedelje očekuje se pad temperature u većini mesta. Temperatura će se u većini mesta kretati od 25 do 29 stepena Celzijusa.

Nastavak leta u skladu sa kalendarom

Kako je objavio meteorolog Đorđe Đurić, nema mesta panici kada su vremenske prilike u pitanju.

"Sve do subote biće veoma toplo, a maksimalna temperatura biće od 32 do 36, lokalno u subotu na jugoistoku Srbije i do 37 stepeni", najavio je on.

"Dakle, nećemo biti ni blizu prethodnom toplotnom talasu, kada je temperatura krajem juna u Beogradu dostigla rekordnih 39 za jun, a u Subotici i Kikindi 41°C. Već od nedelje osveženje, tempratura u padu, a sredinom sledeće sedmice i više nego ugodnih 25 stepeni", dodao je Đurić.