

Sreća u nesreći! Dve osobe iz Novopazarske banje preživele su neverovatan pad automobila sa mosta i prošle samo sa povredama, iako je vozilo nakon izletanja sa puta završilo prevrnuto na krovu sa velike visine među šibljem. Svedoci ističu da su ljudi iz automobila imali neverovatnu sreću i da su preživeli gotovo nemoguće!

Prizor koji je zatekao spasiocen u utorak uveče ispod mosta u Novopazarskoj banji ličio je na scene iz stravičnih filmova. Automobil je nakon silovitog izletanja sa puta probio zaštitnu ogradu, survao se sa mosta i završio prevrnut na krovu. Uprkos jezivom padu, putnici su preživeli, što mnogi opisuju kao pravo čudo, jer je ovakav udes vrlo lako mogao da se završi kobno.

Nesreća se dogodila u večernjim satima u blizini jednog poznatog restorana u Novopazarskoj banji, navodi sandzakdanas.rs. Prema prvim informacijama, vozač nije prilagodio brzinu uslovima na putu, zbog čega je izgubikontrolu nad vozilom. Automobil je potom sleteo sa kolovoza, probio zaštitnu ogradu i pao ispod mosta, gde se nakon silovitog udara prevrnuo na krov.



Na mesto nesreće odmah su stigle ekipe Hitne medicinske pomoći i saobraćajne policije. Spasioci su izvukli povređene iz smrskanog vozila i prevezli ih u Opštu bolnicu u Novom Pazaru. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba zadobila je težu povredu ruke, dok je druga prošla sa lakšim telesnim povredama.

S obzirom na to da su pali sa mosta i ostali zarobljeni u prevrnutom automobilu, činjenica da su oboje ostali živi smatra se neverovatnim spletom srećnih okolnosti.

- Živimo ovde u blizini i izašli smo da vidimo šta se dešava...mislili smo da su svi poginuli. Auto je bio skroz ispod mosta isprevrtan, a oni prošli samo s povredama. Ovaj dan treba da slave kao drugi rođendan… Drago mi je da su dobro, ovo je stvarno Božje delo - kaže jedna od meštanki koja je želela da bude anonimna.

Policija je obavila uviđaj, a tačan uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage. Nadležni ponovo apeluju na vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu kako bi se izbegle ovakve nesreće.

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