Teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubili otac (35), majka (28) i šestomesečna beba dogodila se u 15. jula u popodnevnim časovima na regionalnom putu Poligiros - Agios Nikolaos, u oblasti Sitonija na Halkidikiju, kada se automobil sa moldavskim registarskim oznakama, u kojem se nalazila porodica, sudario sa cisternom.

Vatrogasci koji su stigli na mesto nesreće sproveli su akciju izvlačenja putnika iz vozila koristeći specijalnu spasilačku opremu. Majka i beba izvučene su bez znakova života, dok su otac i sedmogodišnja ćerka izvučeni sa teškim povredama. Prema informacijama, oboje su zadobili teške povrede glave. Uprkos naporima lekara da mu spasu život, otac je preminuo u bolnici.

Na mesto nesreće odmah je stigla ekipa hitne pomoći, najpre sa motociklom za hitne intervencije, a potom i tri vozila hitne pomoći koja su u bolnicu prevezla četvoro putnika iz automobila, kao i vozača cisterne.

Sedmogodišnja devojčica prevezena je u bolnicu Papageorgiju, gde je i dalje na lečenju. Vozač cisterne nije povređen.

Tačan uzrok i okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije utvrđuje Istražno odeljenje saobraćajne policije u Poligirosu, piše Protothema.

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