Jedna 47-godišnja žena iz Lankašira u Engleskoj vodi tešku borbu da sačuva vid nakon što je obolela od retke infekcije izazvane parazitom, koja je povezana sa greškom koju prave mnogi korisnici kontaktnih sočiva, piše grčki portal Pronjuz.

Ema Marsden radila je u štali za konje 28. februara kada je licem pala u kolica puna zemlje i vode.

Nakon nezgode želela je da se očisti, ali je napravila kobnu grešku – oprala je lice i ruke, a da prethodno nije skinula kontaktna sočiva.

Kasnije te večeri skinula je sočiva, ne sluteći da je opasna infekcija možda već počela.

Četiri dana kasnije osetila je jako peckanje i nepodnošljiv bol u desnom oku. Obratila se lekaru, a zatim je prebačena u bolnicu, gde početni pregledi nisu otkrili pravi uzrok problema.

Lekari su u početku mislili da se radi o čiru na rožnjači i propisali su joj terapiju kapima za oči. Međutim, njeno stanje se brzo pogoršalo.

Retka infekcija koja je izazvala oštećenje rožnjače

Dana 7. marta specijalisti su konačno otkrili uzrok problema. Marsden je dijagnostikovan akantamebni keratitis (Acanthamoeba keratitis), retka, ali veoma ozbiljna infekcija oka koju izaziva mikroskopski parazit koji može da napadne rožnjaču.

Pored toga, utvrđeno je da boluje i od gljivičnog keratitisa, kao i od čireva na rožnjači.

Lekari smatraju da je do infekcije došlo kada je zagađena voda dospela u kontakt sa njenim okom dok je nosila kontaktna sočiva.

Ovaj parazit može da se nalazi u vodi i da izazove ozbiljna oštećenja kada se zadrži između kontaktnog sočiva i površine oka.

„Bol je bio gori od porođaja“

Majka troje dece opisala je svoje iskustvo kao jedno od najtežih u životu.

„Kada sam se probudila sledećeg jutra, svaki put kada bi svetlost pala na moje oko, bol je bio toliko jak da nisam mogla ni da otvorim oči“, ispričala je.

„To je nepodnošljiv bol i sve staje – život vam stane. Rodila sam troje dece, a porođaj je kao san u poređenju sa ovim bolom“, rekla je.

Uprkos svemu, Marsden kaže da je odlučna da nastavi lečenje i ostane optimistična, jer još uvek dobro vidi na drugo oko.

Stručnjaci podsećaju da kontaktna sočiva zahtevaju strogo pridržavanje higijenskih pravila, prenosi grački porata.