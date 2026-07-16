Među žrtvama su bili 70-godišnji dr Gabrijel Džasper, njegova 33-godišnja ćerka Gabrijela Hilgrub i njegova dvogodišnja unuka Đulijana Hilgrub.

Mali avion Piper Aerostar iz 1976. godine, kojim je upravljao Džasper, srušio se u šumskom području nakon što je izgubljena komunikacija sa nadležnim službama.

Prema dostupnim informacijama, avion je pre pada leteo na veoma maloj visini, oko 30 metara, pre nego što se srušio i potpuno izgoreo u požaru koji je izbio nakon udara.

Gabrijel Džasper bio je ugledni hirurg za kičmu i osnivač Instituta za kičmu Džasper, dok je njegova ćerka radila zajedno sa njim.

Njih dvoje su bili veoma bliski i često su delili trenutke iz svog privatnog i profesionalnog života.

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Uzroci pada aviona istražuju se od strane Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB), kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

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