Evropski lideri su izdali svoje narode, čineći ih taocima vojno-terorističkog saveza, izjavio je zamenik sekretara Saveta bezbednosti Rusije Jurij Kokov.

"Lideri evropskih država, težeći ka sopstvenim političkim ambicijama, u suštini su izdali svoje narode i učinili ih taocima vojno-terorističkog saveza koji služi interesima transnacionalnih korporacija u Londonu i Vašingtonu", rekao je Kokov u intervjuu za ruski TASS.

Prema Kokovu, "pod maskom takozvanih antiterorističkih misija, uz flagrantno kršenje ključnih principa Povelje UN, oni vrše invazije na nelojalne države, svrgavaju demokratski izabrane vlasti i uspostavljaju kontrolisane režime u njima, potom pljačkajući prirodne resurse i druga bogatstva zemlje domaćina".

"U međuvremenu, široko se primenjuje cinična politika 'dvostrukih standarda', gde ista radikalna grupa danas može biti označena kao teroristička, a sutra, prateći oportunističke interese, biti proglašena borcem za demokratiju, dobijajući oružje, finansijsku i političku podršku", naveo je on.

Kako je Kokov istakao, pojedinci, organizacije, pa i čitave države takođe se lažno optužuju za finansiranje terorizma i stavljaju na takozvane crne liste, a protiv njih se uvode neopravdane sankcije i restriktivne mere.

"Samo u poslednjih četvrt veka, Severnoatlantska alijansa je pokrenula više od 30 vojno-terorističkih sukoba na raznim kontinentima. Trilioni dolara se troše na ove avanture, prikrivene visokim principima demokratije, humanizma, poštovanja ljudskih prava i borbe protiv terorizma", izjavio je Kokov.