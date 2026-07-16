Život dvadesetdvogodišnje Dru Sjodin iz Severne Dakote tragično je prekinut jedne novembarske večeri 2003. godine, kada je nestala na parkingu tržnog centra u Grand Forksu. Ona je tog 22. novembra završila smenu u prodavnici i telefonom razgovarala sa svojim dečkom dok je išla ka automobilu. Razgovor je iznenada prekinut i Dru više nikada nije viđena živa.

Samo nekoliko dana kasnije policija je uhapsila Alfonsa Rodrigeza mlađeg, pedesetogodišnjaka koji je ranije osuđivan za teška krivična dela. On je nekoliko meseci pre nestanka izašao iz zatvora, gde je proveo 23 godine zbog silovanja, napada i otmice.

Istraga je pokazala da je Rodriguez oteo Dru sa parkinga i odvezao je preko granice Severne Dakote u Minesotu. Njeno telo pronađeno je narednog aprila, nakon topljenja snega, u blizini Krookstona. Utvrđeno je da je bila brutalno napadnuta, a pronađena je sa vezanim rukama iz leđa.

Pošto je žrtva prevezena preko državne granice, slučaj je prešao u nadležnost federalnih organa. Rodriguez je 2006. godine proglašen krivim za otmicu sa smrtnim ishodom i osuđen na smrtnu kaznu, iako ta kazna nije dozvoljena u državama gde se zločin dogodio. Ta presuda je kasnije poništena, a 2023. godine izrečena mu je kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Tragedija koja je zadesila Dru Sjodin dovela je do donošenja takozvanog "Druinog zakona" 2006. godine, kojim je uspostavljen prvi nacionalni registar seksualnih prestupnika u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas taj sistem omogućava građanima da provere podatke o osuđivanim prestupnicima širom zemlje, kao trajno sećanje na mladu ženu koja se nikada nije vratila svom automobilu.

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