Drama između rijaliti učesnikaa Asmina Durdžića i njegove partnerke Maje Marinković ne jenjava ni četiri dana pred finale Elite 9, a čini se da je njihov odnos sve gori i gore.

- Hoće da je ostavi, a ne može - rekla je Kačavenda.

- Ti meni vređaš poordicu. To je tvoje pravo lice.- rekla je Maja.

- Ivane je l' možeš da vodiš ovu budalu od mene - rekao je Asmin.

- Nisam budala, ja sam tvoja devojka - rekla je Maja.

Vodi je od mene Mićo - rekao je Asmin.

- Nek ide u hotel. Ja budala je l'? - rekla je Maja.

- Sklonite od mene ovu raspalu - vikao je Asmin.

- Bože me sačuvaj. Vidiš da si oboleo. Ti si oboleo. Porodice vređaš. Sram te bilo. To si ti. Pokaži do kraja svoje pravo lice. Šta je bioskop radi deco? Karta 150 dinara, još malo pa nestalo, prvi redovi 200. - rekla je Maja.

Maja glavom lomila stakla

Podsetimo, vrhunac ludila u Eliti desio se kada je Maja udarala glavom staklo, zbog svađe sa Asminom.

Maja je govorila Asminu: "Ti si uništena".

- Naspavaj se, pa razmisli o svojim postupcima. Šta radiš to psihopato, pi*ka ti materina. Je l' te sramota oca svog? - urlao je Asmin, dok je Maja, kojoj je u jednom trenutku pozlilo, tražila vodu i ponavljala da je ceo dan namerno provocira u "Eliti".

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