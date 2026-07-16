Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da je osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn imao veze sa najvišim nivoima američkih i izraelskih obaveštajnih službi, dodajući da je administracija predsednika SAD Donalda Trampa pogrešila u načinu na koji je objavila dokumenta u vezi sa Epstajnom i ocenivši da je ceo proces bio loše vođen, posebno komunikacija sa javnošću.

Vens je u podkastu Džoa Rogana rekao da je Epstajn "očigledno imao veze sa najvišim nivoima američkih obaveštajnih službi", kao i "sa najvišim nivoima izraelskih obaveštajnih službi", navodi u sredu američki Forbs.

Govoreći o Epstajnovim vezama sa bivšim izraelskim premijerom Ehudom Barakom, koje su ranije bile predmet medijskih izveštaja, Vens je rekao da je Epstajn, kako smatra, bio povezan sa "elementima izraelske duboke države koji pripadaju levom centru".

- Nije bio posebno povezan sa desnim centrom izraelske politike. U Americi je bio povezan sa svima, imao je prijatelje među republikancima i među demokratama - rekao je Vens.

"Pogrešno rukovodili objavom dokumenata o Epstajnu"

Američki potpredsednik je istakao da aktuelna administracija snosi odgovornost za način na koji su objavljeni dokumenti o Epstajnu.

- Ako ljudi žele da kažu da smo pogrešno rukovodili objavom dokumenata o Epstajnu, krivi smo. Pogrešno smo to uradili, posebno kada je reč o komunikaciji - rekao je Vens.

Odgovarajući na Roganovo pitanje šta je administracija trebalo da učini, Vens je rekao da je dokumenta trebalo objaviti što je pre moguće, ali je dodao da je bilo potrebno vreme da se uklone podaci koji bi mogli da otkriju identitet žrtava.

Na Roganovu primedbu da su među zatamnjenim imenima bila i ona za koja se ne čini da pripadaju žrtvama, Vens je rekao da su neke osobe koje su označene kao navodne žrtve istovremeno bile označene i kao navodni saučesnici, zbog čega je, kako je naveo, ponekad teško povući jasnu granicu.

Vens o Trampovim vezama sa Epstajnom

Vens je priznao da je poverenje američke javnosti u ceo taj proces oslabilo nakon što je bivša državna tužiteljka SAD Pem Bondi desničarskim influenserima podelila fascikle sa dokumentima pod nazivom "Epstajnovi dosijei", od kojih je veliki deo već bio dostupan javnosti. Dodao je da veruje da je Bondi time pokušala da odgovori na "aktuelni politički trenutak".

Govoreći o Trampu i njegovim ranijim vezama sa Epstajnom, Vens je rekao da nikada nije video dokaze da je Tramp učestvovao u bilo kakvim nezakonitim radnjama koje uključuju maloletnike.

On je dodao da Tramp, kada dosijee o Epstajnu naziva "prevarom", misli na, kako je rekao, "apsurdnu" tvrdnju da je na bilo koji način povezan sa pedofilijom.

Tanjug