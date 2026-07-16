Mladić Emanuel R. (25), sin nemačkog milionera, osuđen je pred sudom u Minhenu na 11 godina zatvora zbog ubistva svoje maćehe, Ivke Pešić (76) iz Berana. Presuda je doneta nakon višemesečnog sudskog postupka u kojem je utvrđeno da je 8. juna prošle godine u porodičnom stanu u Minhenu usmrtio svoju maćehu nakon žestoke porodične svađe.

Porodica ubijene smatra da izrečena kazna nije primerena težini zločina.

– Smatramo da je kazna mala s obzirom na način na koji je ubistvo počinjeno. Kakva god da je kazna bila, teško da bi mogla da ublaži naš bol, ali smatramo da 11 godina nije dovoljno za ono što je učinio – rekli su članovi porodice za medije.

Ipak, istakli su da imaju reči hvale za predsedavajućeg sudiju, za kojeg tvrde da je postupak vodio profesionalno i nepristrasno.

Prema optužnici, odnosi između Emanuela i njegove maćehe bili su narušeni godinama. Tužilaštvo je navelo da je optuženi bio uveren da Ivka pokušava da ga udalji od oca, zbog čega je prema njoj razvio duboku netrpeljivost. U spisima se navodi i da je poslednjih godina ispoljavao negativne stavove prema migrantima i izbeglicama, kao i da se interesovao za nacional-socijalističku literaturu.

Porodica ubijene tvrdi da je tokom istrage pronađeno više od 50 knjiga nacističke tematike i beleške sa citatima, ali da sud nije zaključio da je optuženi bio pristalica nacističke ideologije.

Kobna rasprava završila se krvoprolićem

Kako proizlazi iz optužnice, kobnog dana Emanuel R. došao je kod oca nakon povratka sa letovanja u Italiji. Porodični razgovor u početku je tekao mirno, ali je prerastao u žestoku svađu zbog radova na porodičnom imanju u Austriji.

Kada se u raspravu uključila Ivka Pešić, optuženi je njen komentar shvatio kao poniženje. Tužilaštvo navodi da je tada izgubio kontrolu, uzeo kuhinjski nož i nasrnuo na maćehu.

Njen suprug pokušao je da spreči napad i zaštiti ženu, ali ga je sin odgurnuo tolikom silinom da je udario glavom o zid. Prema optužnici, optuženi je potom nastavio napad, a policija je po dolasku zatekla stravičan prizor.

Ivka Pešić hitno je prevezena u bolnicu, ali je, uprkos naporima lekara, preminula od posledica zadobijenih povreda.

Obdukcija je pokazala da je zadobila više od 70 ubodnih rana, uključujući teške povrede vrata i velikih krvnih sudova, kao i brojne odbrambene povrede na rukama, koje ukazuju da se do poslednjeg trenutka borila za život.

Otac na suđenju: "Više nisam mogao da ga zaustavim"

Tokom suđenja svedočio je i otac osuđenog, koji je rekao da sukobi između njegovog sina i supruge nisu počeli kobnog dana, već da su trajali godinama i postajali sve intenzivniji.

– Pokušavao sam da ih smirim, ali u jednom trenutku više nisam mogao fizički da ga zaustavim – rekao je on pred sudom.

Opisujući trenutke napada, izjavio je da svog sina tada nije prepoznavao i da će zauvek pamtiti izraz njegovog lica.

Presudom minhenskog suda Emanuel R. osuđen je na 11 godina zatvora zbog ubistva, dok porodica Ivke Pešić poručuje da smatra da izrečena kazna ne odražava težinu zločina koji je zauvek promenio njihove živote.

Čitao nacističku literaturu

Prema navodima optužnice, kod Emanuela R. vremenom je raslo uverenje da njegova maćeha želi da ga udalji od oca. Istovremeno je, kako se navodi, razvijao negativne stavove prema migrantima i izbeglicama u Nemačkoj i sve više se interesovao za nacionalno-socijalističku literaturu.

U optužnici se navodi da je maćehi govorio da mu više nije rod, dok je pred ocem i njom izražavao netrpeljivost prema izbeglicama.

Problemi počeli u tinejdžerskim danima

Prema optužnici, problemi su počeli kada je Emanuel imao 14 ili 15 godina. Tada je razvio netrpeljivost prema maćehi i govorio joj da je strankinja i da ne treba da živi u Nemačkoj.

Od tog perioda njihov odnos postajao je sve lošiji.

Udovac je takođe ranije govorio i o porodičnim odnosima, navodeći da je Emanuela dobio sa dugogodišnjom prijateljicom, a pokojna Ivka nije imala problema sa tim. Istakao je da je finansijski pomagao sinu, koji je u njegovoj kući uvek imao svoju sobu, iako je uglavnom živeo sa majkom.

Alo/Kurir