Beogradska policija uhapsila je M. Z. (33) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, nakon što je u jednom frizerskom salonu na Zvezdari pretio bivšoj devojci i izazvao uznemirenje među prisutnima.

Osumnjičeni je u ponedeljak došao u frizerski salon u kojem radi njegova bivša partnerka M. F. (41). U prisustvu mušterija unosio joj se u lice i, kako se sumnja, pretio da će ubiti nju i njeno dete.

Nakon toga nastavio je da uznemirava prisutne u salonu, a prema navodima prijave, pretio je i da će baciti bombu.

Pripadnici policije ubrzo su ga uhapsili, odredili mu zadržavanje do 48 sati i protiv njega podneli krivičnu prijavu za krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Alo/Telegraf

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