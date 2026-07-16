Miris borove šume, hladna i bistra voda, zalazak sunca koji se presijava na površini jezera, smeh dece na plaži i jutra koja počinju bez žurbe. Sve to ne morate tražiti hiljadama kilometara daleko – čeka vas ovde, u Srbiji.

Turistička organizacija Srbije ovog leta poziva vas da otkrijete čari domaćih jezera i uverite se zašto sve više ljudi svoj godišnji odmor bira upravo u našoj zemlji. Bilo da želite aktivan vikend, porodično letovanje ili nekoliko dana potpunog mira u prirodi, Srbija nudi destinacije koje će vas osvojiti na prvi pogled.

Belocrkvanska jezera – letnja oaza juga Banata

Nastala početkom prošlog veka eksploatacijom šljunka, belocrkvanska jezera danas predstavljaju jednu od najlepših letnjih destinacija u Srbiji. Kristalno čista voda, uređene plaže i bogat sadržaj privlače posetioce svih generacija.

Gradsko jezero omiljeno je kupalište sa uređenim plažama, šetalištem, sportskim sadržajima i večernjom atmosferom koja traje do kasno u noć. Ljubitelji aktivnog odmora mogu da se oprobaju u jedrenju, ronjenju, plivanju ili vaterpolu, dok će oni koji traže mir pronaći kutak uz vodu ili u nekom od restorana sa pogledom na jezero.

Na svega nekoliko minuta nalazi se i Vračevgajsko jezero, prepoznatljivo po zelenom ostrvu do kojeg vodi drveni most. Ovo je omiljeno mesto porodica sa decom, ali i svih koji žele da uživaju u hladu, vožnji pedalinama ili opuštenom danu na ležaljkama.

Za ljubitelje prirode i ribolova nezaobilazna su Šljunkara i Šaransko jezero, gde vas očekuju mir, uređene uvale i pejzaži koji osvajaju na prvi pogled.

Borsko jezero – spoj planinskog vazduha i aktivnog odmora

U podnožju planine Crni Vrh nalazi se jedno od najlepših planinskih jezera Srbije. Okruženo četinarskim i listopadnim šumama, Borsko jezero pruža savršenu kombinaciju kupanja, rekreacije i odmora u prirodi.

Tokom leta voda dostiže prijatnu temperaturu, dok uređene plaže, šetališta i sportski tereni nude brojne mogućnosti za aktivan odmor. Ovo je i prava destinacija za ribolovce, ali i gurmane koji u lokalnim restoranima mogu da uživaju u specijalitetima od sveže rečne ribe uz vina istočne Srbije.

Boravak ovde lako možete upotpuniti obilaskom Brestovačke banje, Lazarevog kanjona, Zlotskih pećina ili čuvene Felix Romuliane, jednog od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Srbiji.

Vlasinsko jezero – mesto gde priroda pokazuje svoju najlepšu stranu

Na više od 1.200 metara nadmorske visine nalazi se Vlasinsko jezero, jedinstveno po svojim čuvenim plutajućim ostrvima, prirodnom fenomenu koji se retko može videti u svetu.

Leti ovo jezero predstavlja pravo utočište od visokih temperatura. Svež planinski vazduh, mirna voda pogodna za kupanje, kajak, pedaline i ribolov, kao i nepregledne livade i šume stvaraju ambijent u kojem vreme jednostavno usporava.

Vlasinsko jezero idealno je za sve koji žele da pobegnu od gužve, udahnu punim plućima i provedu nekoliko dana u potpunom skladu sa prirodom.

Palićko jezero – spoj prirode, kulture i vrhunske gastronomije

Na severu Srbije nalazi se Palićko jezero, destinacija koja uspešno spaja odmor, sport, kulturu i vrhunsku gastronomiju.

Pored šetnje uz obalu, vožnje bicikla, kajaka ili čamca, posetioci mogu da uživaju u spa i velnes sadržajima, obilasku Zoološkog vrta Palić, posmatranju ptica ili degustaciji poznatih vina Subotičkog vinogorja.

Na samo nekoliko kilometara nalazi se i Subotica sa svojom prelepom secesijskom arhitekturom, dok tokom leta Palić postaje domaćin renomiranog Festivala evropskog filma, koji okuplja ljubitelje sedme umetnosti iz celog regiona.

Srebrno jezero – omiljena letnja destinacija nadomak Beograda

Ako tražite mesto gde možete spojiti kupanje, rekreaciju i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti, Srebrno jezero je pravi izbor.

Njegove peščane plaže, uređene biciklističke staze, akva-park i brojni sportski sadržaji čine ga jednom od najposećenijih letnjih destinacija u Srbiji. Ljubitelji plovidbe mogu da krenu turističkim brodom Dunavom do Golubačke tvrđave ili tvrđave Ram, dok će oni željni prirode uživati u Nacionalnom parku Đerdap i arheološkom nalazištu Lepenski Vir.

Uz bogatu ponudu ribljih specijaliteta i zalaske sunca po kojima je jezero dobilo ime, nije teško razumeti zašto se posetioci ovde iz godine u godinu vraćaju.

Leto koje ćete pamtiti je bliže nego što mislite

Nekada je dovoljno samo nekoliko sati vožnje da pronađete mesto na kojem ćete se odmoriti, napuniti energijom i stvoriti uspomene koje će trajati mnogo duže od jednog godišnjeg odmora.

Bilo da birate mir planinskih predela, uređene gradske plaže, aktivan odmor na vodi ili uživanje u lokalnoj gastronomiji, Srbija ima destinaciju baš po vašoj meri.

Ovog leta pružite priliku domaćim biserima da vas iznenade. Posetite Belocrkvanska jezera, Borsko, Vlasinsko, Palićko i Srebrno jezero i otkrijte zašto Turistička organizacija Srbije s ponosom preporučuje upravo ove destinacije kao mesta na kojima leto dobija potpuno novo značenje.