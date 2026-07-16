Pripadnici Odseka kriminalističke policije Policijske stanice Obrenovac pronašli su luksuzni automobil marke BMW X1 za kojim je bila raspisana potraga, čime je, kako se sumnja, presečen jedan od kanala za prikrivanje vozila koja potiču iz krivičnih dela.

Akcija je sprovedena u sredu, 15. jula, kada su policijski službenici, postupajući po naredbama nadležnog suda, izvršili pretrese na više lokacija u Stublinama i Velikom Polju. Pretresi su obavljeni u okviru istrage koja se vodi protiv M. M. (42).

Tokom pretresa garaže porodične kuće u Velikom Polju pronađen je crni BMW X1 sa stranim registarskim oznakama. Naknadnim proverama kroz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđeno je da je za vozilom Policijska stanica Velika Plana raspisala potragu 25. juna ove godine.

Prema dosadašnjim saznanjima, sa vozila su prethodno bile uklonjene originalne registarske tablice vlasnice M. R, nakon čega su postavljene strane registarske oznake, za koje se sumnja da su korišćene radi prikrivanja porekla automobila.

Vozilo je oduzeto i biće predmet daljih veštačenja i provera u okviru krivičnog postupka.

O slučaju je odmah obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, koje je preuzelo dalje postupanje. Nakon prikupljenih dokaza, delo je kvalifikovano kao krivično delo iz člana 221 stav 2 Krivičnog zakonika, a protiv osumnjičenog će biti preduzete zakonom propisane mere.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo poreklo vozila, kao i da li je osumnjičeni povezan sa eventualnim drugim krivičnim delima u vezi sa krađom, prikrivanjem ili prometom motornih vozila.