Novi digitalni granični sistem Evropske unije (EES) pogrešno je povezao jednojajčane bliznakinje, nakon čega je jedna Britanka zadržana na granici, jer je sistem pokazao da nije evidentirala izlazak iz Šengenske zone, objavio je briselski Politiko.

EES, koji je trebalo da zameni pečate u pasošima bazom podataka sa biometrijskim informacijama, počeo je primenu 10. aprila, nakon višegodišnjih odlaganja i od tada se putnici suočavaju sa dužim čekanjima zbog skeniranja lica i uzimanja otisaka prstiju.

To je poslednji u nizu problema EES-a, za koji je i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ovog meseca priznala da ima nerešene "tehničke probleme" i da je potrebno "još dosta posla", piše Politiko.

Sistem, koji bi trebalo da zameniti fizičke pečate u pasošima biometrijskom bazom podataka EU, uveden je 10. aprila, podeća portal, posle četiri godine odgađanja. Od tada se putnici žale na kašnjenja dok čekaju na skeniranje lica i uzimanje otisaka prstiju, ali dugi redovi nisu jedini problem.

Jedan od neobičnih slučajeva dogodio se krajem maja, kada je Britanka, zaposlena u Politiku, zadržana na aerodromu u Kluž-Napoki u Rumuniji pri povratku u Veliku Britaniju.

Granične vlasti su je optužile da se nalazi u Šengenskoj zoni duže nego što je dozvoljeno, jer je sistem pokazivao da njen prethodni izlazak iz zone nije evidentiran.

Problem je nastao, jer je u sistemu bila registrovana poseta Amsterdamu u aprilu, ali tu posetu nije obavila ona, već njena sestra bliznakinja.

Žena je graničnim službenicima objasnila da ima sestru bliznakinju, ali je u početku bila osumnjičena da je koristila njen pasoš.

Nakon oko 15 minuta ispitivanja, dozvoljeno joj je da nastavi putovanje.

Stručnjaci navode da je moguće da je sistem pomešao dve žene na osnovu sličnosti biometrijskih podataka, dok su granične vlasti možda dodatno pogrešile, jer nisu proverile sve dostupne podatke, uključujući pasoš i otiske prstiju.

Profesorka sajber politike na Univerzitetu u Luksemburgu, Niovi Vavula, ocenila je da je moguće da je došlo do problema pri registraciji izlaska u Amsterdamu i nepravilne kontrole u Rumuniji.

Ona je navela da putnici ne bi smeli da se identifikuju samo na osnovu fotografije lica, već i pomoću drugih podataka.

Evropska komisija je saopštila da ne komentariše pojedinačne slučajeve, ali je navela da su države članice odgovorne za podatke unete u sistem i da putnici imaju pravo da traže ispravku ličnih podataka ukoliko smatraju da su pogrešno obrađeni.