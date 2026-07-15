Pevač Andrija Aki Marković javnosti je postao poznat kroz takmičenje u Zvezdama Granda, a dodatnu popularnost stekao je učešćem u rijalitiju Farma.

Ipak, nakon perioda velike medijske pažnje, povukao se iz javnosti i retko se pojavljivao u medijima.

Tokom učešća u Farmi 4 2013. godine započeo je emotivnu vezu sa manekenkom Sarom Trajanović, a nakon toga i sa Ružicom Veljković, tadašnjom članicom grupe "Models".

Bivša učesnica rijalitija govorila o burnoj vezi sa pevačem

Pre nego što je ušla u rijaliti Parovi 3 2015. godine, Veljkovićeva je raskinula sa Markovićem, a zatim je pred kamerama obelodanila ozbiljne optužbe na račun njihove veze. Tvrdila je da je tokom emotivnog odnosa trpela fizičko nasilje, što je pevač odmah negirao.

-Svakog dana dobijala sam batine od Andrije. Imala sam modrice po licu i telu. Sve je počelo kada me je Bojan pozdravio preko drugarice. Rasprava je trajala sat vremena, a onda me je bacio na pod, udario šamar i vukao po patosu. On je fin dečko, ali kada poludi, počne da se trese i tada me je tukao - ispričala je tada Ružica.

Pevač negirao optužbe i govorio o njihovom raskidu

Tom prilikom tvrdila je i da se nasilje navodno nastavilo u periodu kada je bila trudna sa njim, kao i da je nakon toga prekinula trudnoću. Sve njene navode Marković je negirao.

Godinama kasnije, kada se našla u centru pažnje zbog medijskih navoda i povezivanja sa prostitucijom, nekadašnji partner se ponovo oglasio i otkrio svoju stranu priče.

Istakao je da je, kako je rekao, ranije sumnjao u određene stvari, ali da nije želeo javno da govori o tome.

-Što se tiče dotične, pretpostavljao sam ja to odavno, samo me je bilo sramota da pričam o tome jer sam bio jako mlad i, što je još gore, bio sam sa njom u vezi. Sećate se svi šta je bilo pre devet godina, pa da razjasnimo nešto. U tom periodu nisam imao zavidnu finansijsku situaciju, a neko ko je u sličnoj situaciji ode u Dubai. Imao sam samo 20 godina i kratko sam živeo u Beogradu, dolazio sam iz manje sredine, iz Požarevca, pa mi je bilo lako poverovati u priču koju sam čuo - rekao je tada Aki.

Govoreći o trudnoći koju je njegova bivša partnerka ranije pominjala, izrekao je tvrdnju da dete nije bilo njegovo.

-Trudnoća? Da, bila je trudna i prekinula je trudnoću, ali dete uopšte nije bilo moje, što sam saznao i zbog čega sam želeo odmah da prekinem odnos sa njom. Tim saznanjem ona je ostala bez, kako sam ja tada smatrao, paravana i uglednog i dobro situiranog dečka, pa me je iz revolta optužila za nasilje i pokušala da izvuče nešto iz cele situacije - tvrdio je Marković.

Aki Marković godinama kasnije ispričao svoju stranu priče

Dodao je i da je tužba kasnije povučena, kao i da mu je ceo period predstavljao veliko životno iskustvo.

-Ubrzo nakon toga povukla je tužbu jer je bila svesna da se ništa od toga nije dogodilo. Tada me je bilo veoma sramota da pričam o toj temi, jer sam bio razapet u medijima na najgori mogući način. Sada, posle toliko godina, mogu da govorim o tome jer je to za mene bila velika škola - rekao je pevač.

Istakao je da je nakon svega odlučio da se distancira od cele priče i da više ne želi da se vraća na taj period.

-Ovo je samo delić svega o čemu mogu da pričam, ali sam davno odlučio da se udaljim od svega toga i nikada nisam želeo da komentarišem - zaključio je Marković za Kurir.

Alo/Kurir