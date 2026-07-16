Na društvenim mrežama, u grupi "Jeftine nekretnine Srbija", osvanuo je oglas koji je privukao pažnju ljubitelja povoljnih nekretnina. Na prodaju je kuća u selu Međa, u opštini Žitište, po ceni od 15.000 evra, uz napomenu da cena nije fiksna.

Iako je jasno da će budući vlasnik morati da uloži u renoviranje i adaptaciju objekta, upravo zbog toga ova nekretnina može biti odlična prilika za one koji žele da po sopstvenom ukusu urede porodični dom ili vikendicu.

Velika prednost je i plac od čak 35 ari, koji pruža dovoljno prostora za baštu, voćnjak, pomoćne objekte ili uređeno dvorište za porodicu sa decom.

Šta se navodi u oglasu?

Prema objavi vlasnika, na prodaju je:

kuća u selu Međa;

plac površine 35 ari;

cena 15.000 evra;

cena nije fiksna.

Šta je u blizini?

Međa se nalazi u opštini Žitište, u srednjem Banatu, oko 45 kilometara od Zrenjanina, dok je od Beograda udaljena približno 120 kilometara, odnosno oko sat i 40 minuta vožnje automobilom.

U neposrednoj blizini nalaze se Žitište, Nova Crnja, Sečanj i Kikinda, dok je granica sa Rumunijom udaljena svega nekoliko desetina kilometara.

Selo je poznato po ravničarskom banatskom ambijentu, poljoprivredi i mirnom načinu života, zbog čega ga često biraju oni koji žele da pobegnu od gradske gužve i imaju više prostora za život.

Uz ulaganje može da postane prelep dom

Iako je kući potrebna adaptacija, ovakve nekretnine predstavljaju dobru osnovu za uređenje doma po sopstvenim željama. Veliki plac, mirno okruženje i povoljna cena ostavljaju dovoljno prostora da se uz postepena ulaganja dobije funkcionalna kuća za život ili odmor.

Za porodice koje traže više prirode, dvorište za decu ili žele da se bave baštovanstvom i voćarstvom, ovakva ponuda može biti zanimljiva prilika.