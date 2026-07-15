

Nesrećna Jovana S. (21), koja je u nedelju poginula kod Kotora, danas će biti sahranjena u rodnom Vrtištu kraj Niša, a dečak (8) koji je povređen u toj saobraćajnoj nesreći i dalje se bori za život.

Telo stradale devojke stiglo je juče iz Kotora u Niš, a prethodnih dana njena kuća u Vrtištu bila je puna neutešnih rođaka i prijatelja.

- Došli smo da tešimo njenu majku, a ni sama ne znam šta da joj kažem. Nema reči utehe, izgubila je svog anđela, svoju dušu. Da taj čovek nije zaspao za volanom, sad bismo se spremali za Jokinu svadbu, a ne za sahranu. Bože, pomozi njenoj majci da ovo preživi - rekla je za naš list Jovanina rođaka.

Majka nastradale devojke, Danijela M., obratila se redakciji jednog niškog lista i uputila javnu zahvalnost svima koji su, kako je navela, pružili pomoć i podršku nakon tragične nesreće. U ime svoje porodice zahvalila je građanima Crne Gore koji su se našli na mestu nesreće i pomogli putnicima, zaposlenima u bolnici u Risnu, nadležnim institucijama, predsedniku države, lokalnim samoupravama, konzulu, ministarstvima, kao i svim službama koje su učestvovale u zbrinjavanju i pružanju pomoći.

Posebnu zahvalnost uputila je Republici Srbiji i Gradu Nišu, ističući da su je odmah kontaktirali i ponudili svaku vrstu pomoći u najtežim trenucima.

Do zaključenja ovog broja, stanje dečaka iz Srbije povređenog u ovoj nesreći ostalo je nepromenjeno, odnosno lekari se i dalje bore za njegov život u bolnici u Podgorici.

Do nesreće je došlo u kotorskom naselju Lipci u nedelju oko 13.10 časova, kada je minibus, koji se kretao iz pravca Nikšića, ostvario kontakt s kamenom kosinom koja se nalazi uz sami put, s desne strane kolovoza, usled čega je došlo do prevrtanja vozila.

Istražni organi veruju da je vozač M. Lj. (68) iz Kotora zbog premora zaspao za volanom, a to će biti utvrđeno istragom. On se sumnjiči za krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

U minibusu je, osim Jovane, bilo još 16 putnika iz Srbije i oni su završili uglavnom sa teškim povredama.

Vraćali se sa Ostroga

Kobnog dana nesrećna Jovana vraćala se sa sestrom i još 15 srpskih državljana sa pokloničkog putovanja u manastir Ostrog. U trenutku nesreće ona je ispala kroz prozor vozila, pred očima rođene sestre. Od zadobijeh povreda preminula je odmah po prijemu u bolnicu.

Autor:Slađana Stepanović

BONUS VIDEO