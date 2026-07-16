Najmanje četiri osobe, među kojima je i dvoje dece uzrasta tri i sedam godina, povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć oko 19 časova na raskrsnici ulica Mihaila Milovanovića i Nikole Pašića u Mladenovcu.

Prema saznanjima Telegraf.rs, do udesa je došlo kada je L. Ž. (21), koji je upravljao automobilom marke "pežo", nije ustupio prvenstvo prolaza vozilu marke "sitroen", kojim je upravljala K. Č. (35), nakon čega je došlo do sudara.

U nezgodi su povređeni vozač "sitroena" K. Č. (35), I. M. (22), kao i dvoje dece, B. Č. (7) i S. Č. (3), koji su se nalazili u vozilu.

Povređene žene prevezene su na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), dok su deca radi pregleda i daljeg zbrinjavanja upućena u Institut za majku i dete.

Prema prvim informacijama, svi povređeni zadobili su lakše telesne povrede.

Na mestu nezgode policija je obavila uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara. Tokom trajanja uviđaja saobraćaj nije bio obustavljen, već se odvijao uz otežano kretanje.

Telegraf