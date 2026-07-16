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Situacija u Iranu ostaje napeta nakon nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Iranski mediji javljaju o eksplozijama u nekoliko oblasti zemlje, dok je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je izvela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.

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Uzbuna u Teheranu

Iranski mediji izvestili su o više eksplozija u različitim delovima zemlje, uglavnom u priobalnim oblastima na jugu Irana, nakon najnovijeg talasa američkih udara na vojne ciljeve.

Prema dostupnim informacijama, eksplozije su zabeležene u području Bandar Abasa, najveće iranske luke na Ormuskom moreuzu, kao i u Ahvazu, Konaraku, Siriku i na ostrvu Kešm.

Iranska državna televizija Press TV javila je da su se najmanje dve eksplozije dogodile i u gradu Hondabu, oko 250 kilometara jugozapadno od Teherana.

Istovremeno, novinska agencija Mehr prenela je da je u glavnom gradu Irana aktivirana protivvazdušna odbrana radi suprotstavljanja, kako je navedeno, "neprijateljskim pretnjama".

Iranske vlasti nisu saopštile više detalja o uzrocima eksplozija.

Za sada nema zvaničnih podataka o eventualnim žrtvama ili razmeri materijalne štete.

Iran gađao američke baze

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je izvela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, u okviru odgovora na najnovije američke udare na teritoriju Irana.

Kako navode, meta napada bili su radarski sistemi, komunikaciona infrastruktura, rezervoari goriva i lokacije na kojima su raspoređeni američki vojnici.

Prema navodima Teherana, jedna od glavnih meta bila je vazduhoplovna baza Ali Al Salem u Kuvajtu, gde su, kako tvrdi IRGC, pogođeni okupljanje američkih vojnika i sistem radara za rano upozoravanje.

Iranska vojska je, kako se navodi, u devetoj fazi operacije "Munja" izvela napad dronovima na komunikacione sisteme, radarsku lokaciju i rezervoare goriva u bazi Al Azrak u Jordanu, koju je opisala kao jedan od ključnih američkih vojnih centara u regionu.

IRGC je takođe saopštio da je iznad Andimeška oboren i uništen američki dron MQ-9 pomoću novog sistema protivvazdušne odbrane.

Prema navodima Tasnima, i Bahrein je bio meta velikog talasa iranskih napada dronovima na američke baze, pri čemu je prijavljeno najmanje deset snažnih eksplozija.

Izveštaji govore i o više eksplozija u Kuvajtu, dok je kuvajtska vojska saopštila da njena protivvazdušna odbrana odgovara na napade iranskih dronova.

Iranski državni mediji navode da su napadi izvedeni kombinacijom raketa i dronova, ističući da predstavljaju odgovor na američke vojne operacije protiv iranskih vojnih objekata.

Iranske vlasti navode da su napadi izvedeni kao odgovor na, kako tvrde, prethodne napade na iransku teritoriju i vojne ciljeve

Novi talas napada na Iran

Američka vojska saopštila je da je završila najnoviji talas udara na Iran, navodi se u saopštenju američke Centralne komande (CENTCOM).

Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u regionu.

Centralna komanda SAD saopštila je da su u sedmočasovnom talasu pogođene desetine vojnih ciljeva, dok je američka vojska odbacila tvrdnje da je gađala civilna skladišta pšenice.

Iranske vlasti, međutim, navode da su u napadima pogođeni civilni objekti, ekološka stanica i infrastruktura u više gradova, uz poginule i više od 260 povređenih. Teheran je američke udare nazvao ratnim zločinom.

Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je, kao odgovor, gađala američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Te zemlje saopštile su da su oborile više iranskih raketa i dronova.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, i to sve intenzivnije, ukoliko Teheran ne pristane na sporazum.



