Iznenadna smrt američkog senatora Lindzija Grejema izazvala je brojne reakcije u političkim krugovima Sjedinjenih Američkih Država, dok pojedini republikanski predstavnici traže da okolnosti njegove smrti budu detaljno ispitane.

Predsednik okružnog ogranka Republikanske partije u Skupštini savezne države Njujork Boris Pinkus izjavio je u intervjuu ukrajinskoj novinarki Nataliji Vlaščenko da, prema njegovom mišljenju, Grejem najverovatnije nije preminuo prirodnom smrću.

Traže zvaničnu istragu

Pinkus tvrdi da republikanci od predsednika Donalda Trampa zahtevaju pokretanje zvanične istrage kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti senatora.

Kako je naveo, američki senatori, posebno političari visokog profila, nalaze se pod stalnim medicinskim nadzorom, zbog čega smatra da bi slučaj trebalo dodatno ispitati.

Govoreći o Grejemovom zdravstvenom stanju, Pinkus je rekao da je senator bio fizički aktivan i da je redovno posećivao sportski centar.

- Zbog toga smatram da bi stručna ekspertiza trebalo da pruži odgovore na sva pitanja - rekao je on.

Poziv na objavljivanje rezultata

Pinkus očekuje da će, ukoliko istraga bude sprovedena, njeni rezultati biti javno objavljeni.

On smatra da predsednik Donald Tramp nema razlog da eventualne nalaze skriva od javnosti i da bi potpuna transparentnost bila u interesu američkih institucija.

Zvanični podaci za sada ne potvrđuju sumnje

Za sada nema zvaničnih dokaza koji bi potvrdili tvrdnje da je senator preminuo nasilnom smrću. Preliminarni nalazi medicinskog istražitelja navode da je Grejem preminuo od disekcije aorte povezane sa hroničnim oboljenjem krvnih sudova, dok konačan izveštaj zavisi od dodatnih toksikoloških i mikroskopskih analiza.