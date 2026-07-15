Pripadnici granične policije MUP-a Srbije večeras su svedočili nesvakidašnjem otkriću na graničnom prelazu Vatin kada su u automobilu pronašli sakrivene dve bebe!

Kako Alo! saznaje, policajci su nešto posle 21 sat zaustavili vozilo u kom su bila dva državljanina Bugarske. Pošto im je nešto bilo sumnjivo kod njih, oni su odlučili da pregledaju vozilo, a tada je usledio pravi šok - u gepeku su bile dve bebe koje su davale znake života.

Prema prvim informacijama, Bugari su navodno dolazili iz Rumunije, a bebe su pronađene među stvarima.

- Inspektori iz Beograda su odmah krenuli ka graničnom prelazu kako bi se utvrdilo da li su bebe kupljene ili prodate, odakle su se one zapravo našle tu. Ispituje se i mogućnost da su Bugari u srodstvu sa bebama, ali se utvrđuje zašto su pokušali da ih prošvercuju - rekao je izvor za Alo!.

Bebe su hitno zbrinute na bezbedno i njih su pregledali lekari.

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