U objavi je naveo više od 20 velikih dostignuća svog mandata, uključujući uskraćivanje korišćenja sistema Starlink ruskim snagama, kampanju protiv ruske logistike na okupiranom Krimu, kao i "nepopularnu, ali izuzetno važnu" inicijativu za vojnu reformu. Odlazeći ministar takođe je naveo tri cilja koja nije uspeo da ostvari: potpunu transformaciju ukrajinskog Ministarstva odbrane "u skladu sa NATO-om i zdravim razumom", reorganizaciju sistema vojne nabavke i izgradnju "kulture odgovornosti".

"Hvala svima koji brane Ukrajinu i rade za pobedu", napisao je Fedorov. "Hvala celom mom timu na efikasnoj službi 24/7... Nastaviću da radim na misiji sa kojom sam došao u Ministarstvo odbrane, da porazimo neprijatelja asimetrijom, brzinom inovacija i snagom naše organizacije."

Ko će zameniti Fedorova?

Poslanik iz vladajuće stranke Sluga naroda, pod uslovom anonimnosti, rekao je za The Kyiv Independent da je ministru unutrašnjih poslova Ihoru Klimenku ponuđeno mesto narednog ministra odbrane. General Klimenko bio je na čelu Nacionalne policije od 2019. do 2023. godine, a za ministra unutrašnjih poslova imenovan je nakon smrti svog prethodnika Denisa Monastirskog. Da bi preuzeo novu funkciju, njegovu nominaciju mora da podrži parlament.

Portparolka Marijana Reva izjavila je za The Kyiv Independent da je Klimenko bio iznenađen predsednikovim predlogom.

"Čekamo zvaničan predsednikov predlog. Kao što znate, Igor Klimenko je oficir. Za njega je reč vrhovnog komandanta naređenje", rekla je Reva.

Poslanici iz vladajuće stranke i opozicije sa kojima je razgovarao The Kyiv Independent nisu odobravali moguću promenu.

"To je loša vest", rekao je poslanik iz Zelenskijeve stranke.

Slično mišljenje deli i politički analitičar Volodimir Fesenko.

"Mislim da nije dobro menjati ministra odbrane svakih šest meseci. Nema suštinskih zamerki na rad Fedorova i trebalo bi mu dozvoliti da završi reforme koje je najavio. Još jedna promena na čelu Ministarstva odbrane, bez obzira na to ko ga zameni, samo bi stvorila veći haos", rekao je Fesenko za The Kyiv Independent.

Ostaje nejasno da li će Fedorov biti imenovan na neku drugu funkciju u ukrajinskoj vladi. Očekuje se da će ukrajinski parlament o Klimenkovoj nominaciji glasati danas, 16. jula.

Zašto je Fedorov smenjen?

Poslanici i analitičari rekli su za The Kyiv Independent da razlozi za iznenadnu smenu leže u sukobu između Fedorova i kontroverznog vrhovnog komandanta ukrajinskih snaga Oleksandra Sirskog.

Zelenski je predstavio kandidate za kabinet na sastanku sa svojom poslaničkom grupom Sluga naroda u parlamentu juče uveče. Poslanik koji je prisustvovao sastanku rekao je da su mnogi bili zapanjeni odlukom da Fedorov ne bude ponovo imenovan.

"Ovo izgleda kao izdaja", rekao je za The Kyiv Independent. "Mislim da je Zelenski sebi postavio tempiranu bombu jer je, prema zakonu, ovo bio njegov izbor."

Prema rečima poslanika, Zelenski je smenu opravdao raskolom između Ministarstva odbrane i vojnog vrha. Rekao je da i vojni vrh treba "resetovati" i nagovestio da bi vremenom u obzir mogla doći i smena Sirskog, naveo je izvor.

"To je apsurdan odgovor. Ako je smatrao da i vojni vrh treba 'resetovati', zašto onda smenjuje ministra odbrane?", rekao je poslanik.

Prema istom izvoru, Zelenski je kao dodatni razlog za smenu naveo oficire za regrutaciju i probleme sa mobilizacijom, očekujući da se Klimenko usredsredi na rešavanje tih pitanja.

Drugi poslanik iz stranke Sluga naroda rekao je da je glavni razlog smene bio sukob Sirskog i Fedorova, koji je "prešao sve granice".

Analitičari su takođe ukazali na tenzije zbog pristupa mladog ministra reformama.

"Navodno postoje trzavice u odnosu Fedorova i Sirskog. Nisu svi zadovoljni Fedorovljevim predlozima za reformu vojske, posebno njegovim planovima za reorganizaciju rada Ministarstva odbrane", rekao je Fesenko.

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