Blokaderski politikolog Aleksandar Ivković gostujući na N1 otkrio je poražavajuću istinu:

"Ako budu parlamentarni izbori pre predsedničkih, odnosno ovaj redosled koji se trenutno najavljuje, a meni deluje da vlast priprema teren za to, znači da prvo idu parlamentarni izbori pa onda predsednički, upravo zato što na parlamentarnim izborima oni mogu, iako ne osvoje 50% glasova, rasipanjem glasova koje smo pomenuli, da osvoje većinu u parlamentu potencijalno."

Kako je dalje rekao, gubitku na izborima kumovaće velike podele na liniji studenta-blokadera i opozicije: