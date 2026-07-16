Blokaderski politikolog Aleksandar Ivković gostujući na N1 otkrio je poražavajuću istinu:
"Ako budu parlamentarni izbori pre predsedničkih, odnosno ovaj redosled koji se trenutno najavljuje, a meni deluje da vlast priprema teren za to, znači da prvo idu parlamentarni izbori pa onda predsednički, upravo zato što na parlamentarnim izborima oni mogu, iako ne osvoje 50% glasova, rasipanjem glasova koje smo pomenuli, da osvoje većinu u parlamentu potencijalno."
Kako je dalje rekao, gubitku na izborima kumovaće velike podele na liniji studenta-blokadera i opozicije:
"Postoje podele u antirežimskom frontu, dele se na stare i nove snage. Nove snage su studenti a stare snage su opozicione partije! Te podele zapravo su isto postojale ranije samo oko različitih aktera. Dakle, sada se studenti smatraju novom snagom, ranije su to bile neke druge organizacije i pokreti. I takođe postoji ta dugogodišnja, rekao bih višedecenijska podela na liberalnu i neku tradicionalnu Srbiju, više nacionalno okrenutu i tome slično. Znači bilo je vrlo idealistički očekivati na primer prošle godine da će sve to da nestane i da se nikada neće otvarati neke te teme."
Kako ocenjuje, ovakav raspored snaga ostaviće najveći deo opozicije ispod cenzusa:
"Znači sad mislim da imamo pet entiteta na ovoj antirežimskoj strani. Dakle, imamo studentski pokret kao daleko najjačeg aktera, imamo grupu oko Stranke slobode i pravde i imamo grupu oko Narodnog pokreta Srbije. Sa ove desne strane imamo koaliciju NADA i imamo pokret Branimira Nestorovića. Dakle, tu imamo sad pet tih entiteta. Ako bude pet izbornih lista na taj način, to ne bi bio optimalan način organizacije antirežimskog fronta. Zašto? Zato što, studentski pokret bi svakako tu bio dominantan, a svi ovi ostali akteri bi bili u riziku od neprelaska cenzusa!"
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