Prema poslednjim merenjima, najtopliji grad u Srbiji jutros je Beograd, gde je u 8 časova izmereno 27 stepeni.

Odmah iza prestonice slede Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Bačka Palanka, Sremska Mitrovica, Valjevo, Kragujevac, Veliko Gradište i Negotin sa po 25 stepeni, dok je u Somboru, Pančevu, Loznici, Kruševcu i Ćupriji izmereno 24 stepena.

Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima.

"Danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Posle podne mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na zapadu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima.

Lokalno je moguća i pojava sugradice i grada. Vetar slab, posle podne i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni", navodi RHMZ.

Vreme u Beogradu

Beograđane je jutros dočekalo pravo letnje jutro, a mnogi su već u ranim satima zabeležili veoma visoke temperature u svojim automobilima.

Tokom dana se u prestonici očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 33 stepena.

Vreli talas nastavlja se i sutra, kada će živa u termometru dostići oko 35 stepeni, pa meteorolozi savetuju oprez, izbegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana i redovan unos tečnosti.

Stižu pljuskovi sa grmljavinom

Posle podne i uveče mestimično se očekuju kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, pre svega na zapadu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima, dok su lokalno mogući i sugradica i grad.

Duvaće slab, posle podne umeren severozapadni vetar, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 32 do 36 stepeni.