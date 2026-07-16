Na pitanje kako komentariše činjenicu da je Vučić bio u prvom, a on u drugom redu, Andrej Plenković je odgovorio:

- Stalno se za njega zanimate. Kao da je naš.

Novinarka je potom upitala Plenkovića: „Jeste li vi bili u drugom redu i ko je bio u kojem redu?", na šta je hrvatski premijer odgovorio kontrapitanjem: „Je li i to tema u Hrvatskoj?", na šta je dobio potvrdan odgovor.

Plenkoviću, očito, nije bilo svejedno zbog toga, pa je uposlio svog parlamentarca Nikolu Mažara da ga "pere" u medijima.

- Aleksandar Vučić je sedeo tamo gde, po protokolu, sede predsednici država, a premijer Plenković tamo gde sede premijeri - istakao je HDZ-ov Mažar, ignorišući činjenicu da je isti protokol takođe postavio, na primer, britanskog premijera u prvi red, navodi "Telegram".

On je zatim nastavio sa apsurdnom mentalnom gimnastikom pa došao do "fascinantnog" zaključka:

- Ako bismo malo detaljnije razradili gde sede premijeri, Plenkoviću je dato mesto najbliže Makronu, što je takođe poruka.

Koliko ovakve teorije nemaju veze sa realnošću primetio je i gorespomenuti medij, nazvavši Mažara "urnebesnim HDZ-ovcem".