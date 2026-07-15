Elita 9 ulazi u samu završnicu, a samo pet dana pred veliko superfinale situacija u Beloj kući postaje sve napetija.

Produkcija je odlučila da dodatno podigne tenziju, pa je večeras najavljeno finalno izbacivanje iz rijalitija.

Na Pink televiziji objavljeno je saopštenje da će se večeras u Šimanovcima održati poslednje izbacivanje pred veliko finale.

Još uvek nije poznato koliko će takmičara napustiti imanje, ali se pretpostavlja da bi nakon ove odluke trebalo da budu poznati konačni finalisti devete sezone.

Dok se bliži borba za pobedu i glavnu nagradu, mnogi već pokušavaju da predvide ko bi mogao da se nađe na samom vrhu.

Bivši voditelj Elite Milan Milošević govorio je za Alo! o favoritima i istakao da je završnica potpuno neizvesna.

-Ovog puta zaista ne mogu da procenim. Kao pre neki dan u onoj igrici sa stolicama, kada su na kraju ostale Stanija i Aneli i sele zajedno na jednu stolicu. Apsolutno je moguće da superfinale bude baš između njih dve. Sve zavisi od ljudi, ništa se ne zna. Možda te večeri fanovi nekog trećeg takmičara polude i daju ozbiljne pare za glasanje. Ko glasa, taj nema šta da brine. Po komentarima, Anđelo Ranković je takođe neki tihi favorit i nalazi se visoko na listi. Ima dosta favorita, zapravo su svi oni oko kojih se vrti priča ujedno i favoriti. Videćemo ko će se te večeri bolje organizovati za glasanje. Sve je do naroda, kako gledaoci budu glasali, tako će oni i ispadati - rekao je Milošević za nas.

Najveći honorari u Eliti 9

Pored borbe za pobedu, veliku pažnju javnosti privlače i zarade učesnika. Pojedini takmičari tokom boravka u rijalitiju uspevaju da inkasiraju iznose od nekoliko stotina hiljada evra.

Među onima koji su godinama deo rijaliti formata nalazi se Maja Marinković, za koju se navodi da nedeljno zarađuje oko 10.000 evra.

Ukoliko su ti navodi tačni, iz Šimanovaca bi mogla da izađe sa veoma značajnom sumom novca.

Veliku pažnju izazvala je i izjava Marka Janjuševića Janjuša, koji je tokom boravka u rijalitiju govorio o svom ugovoru i zaradi.

Sve je počelo kada je komentarisao stajling cimera Uroša Stanića, nakon čega je otkrio detalje koji su iznenadili mnoge.

-Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - izjavio je Janjuš, a zatim dodao:

-Nisu mi za džabe dali 400.000 evra - otkrio je on.

Stanija drži rekord po honoraru

Kada je reč o najvećim iznosima, prema pisanju medija, rekord drži Stanija Dobrojević, koja bi za nekoliko meseci u rijalitiju mogla da zaradi čak 500.000 evra.

Pred ulazak u rijaliti istakla je da joj novac nije bio jedini motiv, već želja da raščisti određene stvari iz prošlosti.

-Honorar jeste veliki, ali nije bio moj glavni motiv ulaska. Htela sam da raščistim neke stvari i da me po izlasku iz Elite 9 više niko ne pita za Asmina Durdžića. Ne dopada mi se što oni unutra već imaju informacije o mom ulasku. Spremna sam na sve i nemam problem da svakome kažem u lice ono što mislim - podvukla je Stanija.

Pažnju je privukla i priča o Asminu Durdžiću, za koga se navodi da je sa produkcijom dogovorio honorar između 400.000 i 450.000 evra.