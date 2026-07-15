Proizvod nije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane.

Reč je o proizvodu "SHAN WAI SHAN Matcha Tea" u pakovanju od 80 grama, sa rokom trajanja "najbolje upotrebiti do 12.03.2028.".

Dobavljač je Asia Express Food iz Holandije, a u maloprodaju ga plasira VUKOJE LOGISTIKA j.d.o.o. iz Velikog Polja.

Obaveštenje se odnosi isključivo na proizvod sa navedenim podacima, a detalji o povlačenju (opozivu) dostupni su na veb-stranici ovog subjekta.