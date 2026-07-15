U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije danas u popodnevnim satima očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, najavili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

"Tokom poslepodneva u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije očekuju se mestimično pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti intenzivniji, uz pojavu sugradice i grada", najavili su oni.

Kako su iz RHMZ dodali, do kraja dana vreme će biti pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar će uglavnom biti slab, promenljiv, dok će najviša dnevna temperatura biti od 31 do 34 stepena.